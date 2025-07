El centrocampista croata Ivan Rakitić, exjugador del FC Barcelona y del Sevilla FC, anunció este lunes que cuelga las botas a los 37 años, tras una última temporada en el Hajduk Split.

"Fútbol: me diste más de lo que jamás soñé. Me diste amigos, emociones, alegrías, lágrimas. Me diste una vida entera. Una vida que siempre llevaré con orgullo. Ahora me toca decir hasta luego", declaró Rakitic en una carta en Instagram que recorre su carrera.

El internacional croata (106 partidos), que hasta ahora negaba querer retirarse, cierra una extensa carrera de casi 20 años llena de éxitos, entre ellos una Champions League con el Barça en 2015, y dos Europa League con el Sevilla FC (2014, 2023).

En el vídeo, Rakitic hace un repaso como profesional, deteniéndose en el Sevilla, al que defendió en dos etapas.

"Viví algo diferente. Me diste mucho más. Me diste un hogar. Tuve el honor de ser capitán, de levantar mi primer título europeo. Y lo más importante, ahí conocí al amor de mi vida", indicó sobre su primera época a orillas del Nervión.

Lea también: ¿Desde cuándo no ganaba Liga de Quito en el estadio Jocay de Manta?