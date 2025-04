Iván Kaviedes: "Si se me acerca, le contaré lo que yo he vivido y Kendry Páez decidirá"

Jaime Iván Kaviedes, autor del gol que llevó a la primera clasificación de la selección de Ecuador al Mundial, se refirió sobre Kendry Páez, actual volante del Chelsea de la Premier League.

"Yo no puedo darle consejos a Kendry Páez, eso ya lo dije. Dijeron que yo le había dado consejos, yo no se los doy a nadie", dijo el exdelantero de la Tri en una entrevista con el programa Hackers de la Farándula​​​​​​ de Ecuavisa.

Kaviedes en su época como jugador también enfrentó varios problemas extradeportivos y en varias ocasiones fue criticado.

"De ahí, como experiencia de vida, si él o cualquier chico se me acerca, nos sentamos, conversamos y me cuenta algo de lo que está viviendo, lo único que voy a hacer es contarle lo que yo he vivido. Que le sirva como experiencia de vida y él decidirá al final", agregó.

Kendry Páez ha sido criticado por su rendimiento dentro de las canchas y fuera de ellas.

El volante de 17 años estuvo involucrado en una polémica con otros dos jugadores, Gonzalo Plata y Robert Arboleda. Los tres estuvieron convocados por Ecuador para disputar dos amistosos, ante Guatemala e Italia. En su día libre decidieron ir a un night club en Nueva York.

En ese lugar, fueron grabados e inmediatamente los videos se viralizaron. Varios hinchas se indignaron por este hecho.