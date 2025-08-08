Iñigo Martínez se marcha libre al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

El central Íñigo Martínez se despidió este viernes de sus compañeros en el Barcelona antes de poner rumbo hacia Arabia Saudí para firmar por el Al-Nassr.

Martínez renovó su contrato la pasada temporada con el Barcelona con la condición de que podía marcharse libre en el caso de que recibiera una gran oferta procedente del fútbol saudí.

Y la oferta ha llegado este verano. Este viernes, Íñigo recogió sus últimas pertenencias de la ciudad deportiva Joan Gamper.

La noticia positiva para el Barcelona en todo este asunto es la incidencia que tendrá la marcha del central en el fair play económico, que liberará unos 14 millones de euros de masa salarial, lo cual debería permitir inscribir al meta Joan Garcia.

El central se había convertido en un referente tanto en la defensa azulgrana como en el vestuario. Con su marcha, el Barcelona dispone de cuatro jugadores como centrales: Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Andreas Christensen y Eric Garcia.