Independiente del Valle y Mushuc Runa chocarán por los octavos de final de la Copa Sudamericana

Mushuc Runa saldrá este martes, en medio de su peor momento futbolístico, en procura de una hazaña al enfrentamiento contra el Independiente del Valle, que es el favorito para ganar los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Mushuc Runa ganó la fase de grupos de la Copa Sudamericana y, con 16 puntos, quedó como el mejor de todos los participantes en la fase. Después se descompensó y es el último de los dieciséis equipos en la actual Liga Pro de Ecuador y uno de los eliminados de la Copa Ecuador, el otro torneo profesional del país andino.

Mientras que en la Sudamericana fue el equipo que causó sensación, en los torneos locales le ha ido mal, pues ganó 4 partidos, empató 5, perdió 15 y encajó 43 goles.

El técnico Ever Hugo Almeida, que construyó al conjunto con los que logró excelentes resultados, salió por el prolongado bajón futbolístico.

Tras la salida de Almeida llegó el argentino Fabián Frías, con el que el equipo tampoco mostró una mejoría en la Liga Pro y quedó eliminado la semana pasada de la Copa Ecuador. Frías se fue la semana pasada y ha sido reemplazado por el ecuatoriano Paúl Vélez.

El técnico debutó el sábado pasado con una derrota de local por 1-2 ante Libertad, previo al decisivo enfrentamiento de este martes contra el cuadro del Valle.

Por su parte, el Independiente, tras quedarse fuera de la Copa Libertadores en la fase de grupos, accedió a los playoffs de la Sudamericana, fase en la que eliminó al brasileño Vasco de Gama, al que goleó por 4-0 en Quito y le empató por 1-1 en el partido en Brasil.

La mejoría del cuadro del Valle al mando del técnico español Javier Rabanal le ha permitido apoderarse del liderato absoluto de la Liga Pro, en el que tiene 50 puntos, y la semana pasada pasó a los octavos de final de la Copa Ecuador, tras eliminar al Imbabura, de la segunda división ecuatoriana.

Rabanal ha logrado recuperar el nivel de jugadores que estaban prácticamente para el retiro futbolístico y continuó catapultando al primer plantel a jóvenes provenientes de sus canteras, consiguiendo muy buenos resultados en los tres torneos en los que participa.

Varias figuras locales pasan por un gran momento, como es el caso del portero argentino Guido Villar, sus compatriotas Richard Schunke y Mateo Carabajal, en defensa, y los atacantes Claudio Spinelli y Michael Hoyos.

El partido se disputará en el estadio Banco Guayaquil del cuadro del Valle, desde las 19.30 horas local (00.30 GMT del miércoles), con arbitraje del boliviano Gery Vargas.