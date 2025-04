La previa del encuentro entre Barcelona SC e Independiente del Valle se vivió en un ambiente hostil que un grupo de hincas de Barcelona hizo sentir a los rayados cuando llegaron Guayaquil por la Copa Libertadores.

El pasado lunes 31 de marzo, el cuadro quiteño llegó al aeropuerto José Joaquín de Olmedo para enfrentar a los toreros, pero fueron recibidos con una pancarta con el mensaje: “Pollo Corrupto”.

El dirigente de Independiente del Valle, Michel Deller, anunció que van a preparar una respuesta para el encuentro de vuelta de la Copa Libertadores.

"Yo no vi la pancarta en el aeropuerto. Pero supe que la retiraron... No es agradable, no es bonito. Pero cuando venga Barcelona a jugar contra nosotros haremos una pancarta más grande, para felicitarlos por sus 100 años. Dando el mensaje que debe primar en el fútbol ecuatoriano. Hay que dar otro ejemplo", dijo en Diblú.