En el duelo entre Corinthians y Palmeiras sucedió un hecho insólito. Los hinchas locales lanzaron una cabeza de cerdo a la cancha mientras se jugaba este partido por el Brasileirao.

Corinthians derrotó 2-0 a Palmeiras en el Arena en São Paulo, pero el tema de discusión fue el incidente a los 39 minutos cuando el marcador estaba empatado 0-0.

Este hecho sucedió cuando un jugador de Palmerias se disponía a ejecutar un tiro de esquina. Luego, el delantero de Corinthians, Yuri Alberto, corrió y sacó la cabeza de cerdo del terreno de juego.

“Por poco me fracturo el pie. Pensaba que un cojín, algo así. He pateado tan fuerte, pero era una cabeza de cerdo. Casi me lesiono el pie”, dijo el delantero del Timao.

