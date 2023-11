Hincha de Boca Juniors se suicidó tras perder la final de la Copa Libertadores

Boca Juniors perdió la final de la Copa Libertadores ante Fluminense, y uno de sus hinchas no pudo sostener la derrota, llegando a suicidarse.

Un joven decidió quitarse la vida, un día después de la derrota contra el conjunto brasileño que venció 2-1 en el Maracaná.

Se desconoce el método que usó el hombre de 23 años para terminar con su vida, solo se sabe que previo a la final, decidió transferir todo su dinero a su hermano.

"Era un fanático, era re fanático de Boca. Si perdía él estaba mal, se ponía mal, estaba triste, se daba piñas. Él decía que no podía perder, que Boca era lo más grande", dijo Verónica, madre del fallecido, en un ataque de llanto, mientras sujetaba la camiseta del equipo de sus amores, en la puerta de su casa en el barrio Don Orione de Claypole.

"Boca es una basura porque a mi hijo me lo mataron. Por ellos se mató mi hijo. Por Boca. Yo ahora no lo tengo y no hay ningún jugador ni nadie que a mí me dé el pésame", finalizó.