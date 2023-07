Hernán Torres y la victoria de Emelec en Perú: "La clave fue estar ordenados, bien parados, no podíamos regalar espacio en nuestra zona"

El director técnico de Emelec, Hernán Torres, habló en rueda de prensa luego de la victoria de los suyos por 1-0 sobre Sporting Cristal en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

"Los jugadores pusieron carácter, jerarquía, para llevarse el partido. Tenemos una importante materia prima, la idea de juego hay que seguirla trabajando", explicó Torres.

El entrenador colombiano agregó: "La clave fue estar ordenados, bien parados, no podíamos regalar espacio en nuestra zona. El reconocimiento para nuestros jugadores por su inteligencia, por su carácter y jerarquía para sacar el partido".

Torres explicó que su táctica que usó durante el duelo en Lima, tuvo mucho que ver a favor de bloquear y defender: "cambiamos los módulos, pasamos de un 4-5-1 a un 5-4-1 para cerrar el duelo en los últimos 10 minutos".

El colombiano también fue consultado sobre la situación física de Diego García. El extremo uruguayo salió antes del inicio del segundo tiempo por una dolencia y Torres explicó con precisión cuál fue el problema.

"Diego tuvo un golpe en el cuadríceps, tuvo una paralítica, se contracturó. No reviste mayor gravedad, pero no podía asentar la pierna por el dolor en el músculo y por eso fue revelado, pero no ha pasado nada de gravedad", finalizó.

Emelec recibe a Sporting Cristal la próxima semana (miércoles), a las 19:00 de la noche en el estadio George Capwell.