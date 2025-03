"Dije que algún día iba a estar sentado aquí y tengo una felicidad que no sé qué decirle, solo lo veo y pienso ‘no sé si realmente estoy con él’. Es que lo admiro mucho, presidente, por todo lo que ha hecho, el mundo entero lo admira y es un orgullo estar acá”, dijo Gómez.



“Lo que podamos hacer, nosotros lo vamos a hacer. No hay ninguna cosa que no podamos dar. No hay ninguna cosa que no vayamos a poner. Hagámoslo como un proyecto país”, afirmó el mandatario.



Bukele prometió ayudar a la selección con recursos para que puedan cumplir el sueño de volver a un Mundial, algo que no ocurre desde España 82.



Gómez llevó a las selecciones de Colombia (1998), Ecuador (2002) y Panamá (2018) a Mundiales.