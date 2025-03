La emotiva anécdota de Gustavo Alfaro que conmovió a todo Paraguay

Gustavo Alfaro, estratega argentino quien ayudó a que la selección de Ecuador clasifique a su cuarto mundial, siendo el de Catar 2022, y que actualmente comanda a la selección paraguaya, relató un emotivo momento que tuvo cuando estaba comprando en un supermercado.

«El otro día estaba comprando en un supermercado, cuando un muchacho de reposición, Claudio, me ve, me abraza y se pone a llorar. Yo le dije "tranquilo, ¿qué pasa?". A lo que él me responde, "a mí me cuesta mucho llegar a fin de mes, el único momento de felicidad es cuando juega la selección (Paraguay), verlos a los muchachos matarse por la albirroja"», reveló Alfaro.

"A mí eso me da la tranquilidad de saber que el momento de felicidad que yo sé que mi familia va a vivir está en las mejores manos, en las manos de esos muchachos, que incluso yo lo siento como si estuviese jugando". agregó el argentino.

"Cuando te dicen eso es muy fuerte. Es muy fuerte tener el peso y la expectativa de un país, pero es muy lindo, es un compromiso muy grande", sostuvo.

"Nosotros vamos a responder con coraje y compromiso, con el sentimiento que nos transfiere ese legado más absoluto y más hermoso que es el amor e identificación de un país entero", finalizó el estratega con respecto al emotivo episodio que atravesó.

Paraguay, al mando de Alfaro mejoró su ubicación en las Eliminatorias Sudamericanas. Después de un mal arranque, hoy se encuentra peleando un cupo para el Mundial 2026.

La albirroja se encuentra en la sexta posición con 17 puntos, y en esta doble jornada eliminatoria debe enfrentarse contra Chile, en casa, y completará la fecha visitando a Colombia.