“Esta mañana no fue una mañana más. Como siempre me levanté temprano, tomé mi teléfono y leí la triste noticia : El Papa Francisco nos había dejado ", escribió el estratega argentino.

“Él se acerca, bendice a mi familia y le entrego la camiseta; en ese instante Francisco me mira y me dice: ‘Me parece que empatamos con ustedes’, y yo le digo: ‘Santo Padre, me parece que usted está rezando demasiado, porque el último partido en la final de la Copa Argentina lo ganamos 3 a 0′”, añadió.

“Riéndose me dice: ‘Me habré quedado dormido por la diferencia horaria, pero creo que íbamos empatando’”, agregó.

"Que su alma descanse en paz, Francisco. Que Dios ilumine el camino de quién tome su lugar. Su obra, y su legado hablarán por Usted", finalizó.