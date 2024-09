Gonzalo Plata ya está inscrito para jugar la Copa Libertadores con Flamengo

Gonzalo Plata ya realizó varios entrenamientos con el Flamengo de Tite y ha convencido al entrenador brasileño, por lo que tomó la decisión de inscribirlo en la siguiente ronda de la Copa Libertadores.

El Fla contrató a cuatro refuerzos para el segundo semestre del 2024, entre ellos a Michael, Gonzalo Plata, Alex Sandro y Carlos Alcaraz, pero no todos podían ser inscritos para jugar en la Libertadores.

Sin embargo, Michael se lesionó y no llegará a jugar la serie contra Peñarol, algo que facilitó la decisión de Tite e inscribió a Plata, Sandro y Alcaraz.

El extremo ecuatoriano aún no ha podido debutar con el Fla, este 12 de septiembre tendría su primera oportunidad, pero no puede jugar al no estar habilitado para jugar en la Copa de Brasil.