12 dic 2025 , 21:16

Gonzalo Plata y sus expulsiones consecutivas: "Fue el peor momento de mi carrera"

En la antesala del duelo ante Pyramids de Egipto, que se disputará en Qatar por la Copa Intercontinental 2025 de la FIFA, Gonzalo Plata se abrió en zona mixta y habló con franqueza sobre uno de los episodios más complejos de su trayectoria profesional.

   
En la antesala del duelo ante Pyramids de Egipto, que se disputará en Qatar por la Copa Intercontinental 2025 de la FIFA, Gonzalo Plata se abrió en zona mixta y habló con franqueza sobre uno de los episodios más complejos en la temporada: las expulsiones.

El extremo ecuatoriano de Flamengo reconoció que las tarjetas rojas recibidas durante la temporada marcaron un quiebre en su rendimiento y en su estado emocional.

Fue muy difícil, pasé momentos muy duros. Fue el peor momento en mi carrera. Nunca me pasó ser expulsado tantas veces de manera seguida”, confesó el atacante guayaquileño, en referencia a las tres expulsiones que sufrió a lo largo de este 2025. Según relató, el impacto fue tanto deportivo como personal.

Plata asumió con autocrítica su responsabilidad en ese periodo: “Creo que en todo el año casi ni me sacaron amarillas con Flamengo, pero tuve tres o cuatro partidos que fueron los peores de mi vida, tanto en lo individual como en lo colectivo, porque sé que perjudiqué mucho a mi equipo”, reconoció el jugador de 25 años.

Finalmente, el extremo destacó el apoyo recibido para superar ese momento adverso. “Pude recuperarme por la confianza que Filipe Luís me da todos los días, también mis compañeros, que bromean conmigo para hacerme sentir mejor. Tener a mi familia en Río de Janeiro fue clave. Ahora estoy aquí, en la Copa Intercontinental, con la cabeza más aliviada y tratando de hacer mi trabajo de nuevo”, concluyó, agradecido por el respaldo dentro del Mengão.

