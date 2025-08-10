Gonzalo Plata anota en triunfo del Flamengo para seguir puntero en Brasil

<b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/flamengo>Flamengo,</a></b> con goles de <b>Léo Pereira</b> y<b> Gonzalo Plata,</b> venció a <b>Mirassol </b>por 2-1 este sábado en el Maracaná y mantuvo provisionalmente el liderato del <b>Campeonato Brasileño</b> en su decimonovena fecha. Los<b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/chelsea-reactiva-su-interes-por-piero-hincapie-tras-confirmarse-una-sensible-baja-en-su-defensa-DJ9913599></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b>