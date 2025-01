El lateral argentino Gonzalo Montiel, campeón del mundo con la Albiceleste en 2022, partió este martes 14 de enero rumbo a Buenos Aires, donde el miércoles 15 de enero formalizará su contrato con River Plate, y se mostró contento y orgulloso por haber formado parte de un gran club como el Sevilla.

"La afición del Sevilla me ha tratado muy bien. Gracias a Dios, he podido jugar aquí y me siento muy agradecido", declaró el internacional argentino a los periodistas desplazados al aeródromo sevillano.

El campeón del mundo en Catar 2022, quien el pasado 1 de enero cumplió 28 años, afirmó que está feliz de volver a casa y que, aunque ahora afronta un viaje largo hasta Argentina, está deseando llegar para disfrutar de la gente, ya que considera que River Plate es su "casa".

Le podría interesar: Theo Hernández supera a Paolo Maldini como el defensa más goleador del AC Milan