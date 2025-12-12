Fútbol Internacional
Gonzalo Ferrea, nuevo director técnico de las selecciones Sub 17 y Sub 20 de Ecuador

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) presentó oficialmente al nuevo cuerpo técnico que dirigirá a las selecciones masculinas Sub 17 y Sub 20 del país, con el objetivo de fortalecer la transición entre categorías y preparar a los equipos para los Sudamericanos de 2026.

   
    Gonzalo Ferrea, nuevo entrenador de Ecuador.( FEF )
El proyecto estará liderado por el director técnico argentino Gonzalo Ferrea, quien contará con un equipo de apoyo compuesto por los preparadores físicos Daniel Girotti y Fabián Espinoza, los asistentes técnicos Mauricio Andino y Marcelo Pignat, y los entrenadores de arqueros Juan José Bermeo y Cristian Mora.

Ferrea posee experiencia en divisiones formativas de Lanús y Argentinos Juniors en Argentina, Toluca en México y Orense en Ecuador, destacándose por su enfoque en análisis táctico y transición hacia el alto rendimiento.

El objetivo principal será preparar a las plantillas para los próximos Sudamericanos: la Sub 20 competirá en enero, mientras que la Sub 17 lo hará en abril.

Según la FEF, “la designación de un mismo cuerpo técnico para ambas categorías responde a la visión de construir una transición ordenada entre la Sub 17 y la Sub 20, asegurando continuidad en los procesos formativos, coherencia en los objetivos deportivos y una proyección sostenida hacia la Selección mayor”.

