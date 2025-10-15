Fútbol Internacional
15 oct 2025 , 17:18

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, felicitó a Dragonas IDV

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, felicitó a Dragonas IDV por haber logrado el bicampeonato de la Superliga Femenina

   
  • Gianni Infantino, presidente de la FIFA, felicitó a Dragonas IDV
    Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en conferencia de prensa ( AFP )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió una carta a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para felicitar a Dragonas IDV, tras consagrarse bicampeonas de la Superliga Femenina de Ecuador.

"Me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar a las nuevas campeonas de Ecuador, Dragonas IDV", expresa la carta dirigida a Francisco Egas, presidente de la FEF.

"Sus incansables esfuerzos y resultados a lo largo de toda la temporada han dado sus frutos y les han permitido ganar este importante título", agrega.

Lea también: Dragonas IDV caen ante Ferroviaria y Ecuador se despide de la Libertadores Femenina

"Enhorabuena a todos los miembros del equipo y de este gran club por este logro", finaliza.

Dragonas IDV se coronaron campeonas tras vencer a Guerreras Albas con un marcador global de 3-1, logrando así su segundo título consecutivo en el torneo nacional femenino.

A nivel internacional, las negriazules llegaron hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina, donde fueron eliminadas tras caer 3-0 ante Ferroviária de Brasil.




Temas
fútbol femenino
FIFA
Gianni Infantino
Dragonas
Ecuador
Noticias
Recomendadas