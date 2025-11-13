Fútbol Internacional
Gattuso, entrenador de Italia, criticó las eliminatorias en Sudamérica: “No es justo que clasifiquen 6 equipos”

Gennaro Gattuso, entrenador de la selección italiana, criticó que la repartición de cupos para en Sudamérica.

   
    Gennaro Gattuso, entrenador de Italia( INTERNET )
La selección italiana de fútbol no clasifica desde a un Mundial desde Brasil 2014 y para la próxima edición del 2026, los dirigidos por Gennaro Gattuso necesitan ganar ante Moldavia y Noruega para evitar la repesca.

El entrenador del conjunto tetracampeón del mundo, Gennaro Gattuso, opinó en rueda de prensa previo al enfrentamiento ante Moldavia sobre la repartición de cupos entre las diferentes confederaciones para la Copa del Mundo y criticó a las clasificatorias de Sudamérica.

“Necesitamos entender bien los criterios. Ver grupos sudamericanos con 10 equipos, de los cuales seis clasifican y el séptimo va a una repesca contra Oceanía. Es lamentable, necesitamos revisar los criterios”, dijo.

Italia es segundo del grupo I, con 15 puntos, tres por debajo de Noruega. A falta de dos partidos para completar la fase de clasificación, solo Noruega e Italia se disputan el primer puesto del grupo. Si Noruega le gana a Estonia, las opciones de clasificación directa para Italia se complican, por la diferencia de goles

