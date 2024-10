Gary Neville: "Es decepcionante que la FA haya ido a por un técnico extranjero"

Gary Neville, exjugador del Manchester United y de la selección inglesa, alabó el trabajo de Thomas Tuchel y dijo que era el mejor entrenador disponible, pero añadió que es "decepcionante" que la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) haya ido a por un técnico extranjero.

Tuchel firmó un contrato con la selección inglesa hasta después del Mundial de 2026, convirtiéndose en el tercer técnico extranjero en la historia de los 'Tres Leones', tras Sven-Goran Eriksson y Fabio Capello.

"Han conseguido un gran entrenador, no hay duda. No se puede criticar a la FA porque han conseguido probablemente el mejor entrenador disponible en el mundo en estos momentos", dijo Neville en Sky Sports."No sé si cuadra con el criterio de St George's Park y la fe en los entrenadores ingleses. Ya es difícil conseguir ese trabajo en la Premier League, así que hay una sensación de decepción por que hayan ido a por un técnico extranjero".

"El reto para mí es que he trabajado con Capello y con Eriksson, pero me di cuenta de que el daño que se hizo a los entrenadores ingleses fue grande. Si no les vamos a dar bombo en nuestro país, entonces no podemos pedírselos a otros en Europa. Gareth Southgate restauró la fe en los jugadores ingleses y en la calidad de sus entrenadores", añadió Neville.

Tuchel comenzará a dirigir a la selección a partir del 1 de enero de 2025, de cara a los clasificatorios para el Mundial de 2026.

Hasta entonces, Lee Carsley seguirá como técnico interino en el próximo parón por selecciones del 11 al 19 de noviembre.