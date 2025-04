Este fin de semana se disputó el clásico peruano entre Universitario y Alianza Lima, con la presencia de Fabián Bustos en el banquillo crema, mientras que Fernando Gaibor en cancha con la escuadra rayada.

El duelo terminó 1-1, pero como la mayoría de los clásicos a nivel mundial, tuvo un cierre áspero que terminó con Gaibor encarando a quien fuera su entrenador en su paso por Barcelona SC hace dos temporadas.

Lea: Castillo y Gaibor cayeron con el Alianza Lima en el inicio de la Copa Libertadores

Según reportes de la prensa limeña, Bustos celebró el gol del empate de su club con un gesto que generó provocaciones entre los seguidores y jugadores del Alianza Lima

"Me están insultando, ¿y no puedo celebrar? Solo es una celebración y no como los insultos que recibí yo", argumentó Bustos en rueda de prensa.

Acto seguido, Gaibor fue directamente a la zona técnica de Bustos a increparlo por su celebración, algo que quedó reflejado por los gritos entre ambas partes.

Finalmente fueron separados y no pasó a mayores en un clásico más de la capital peruana.