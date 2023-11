Francisco Egas y el caso Byron Castillo: "Los puntos perdidos hay que pelearlos en la cancha"

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, habló sobre la resolución de la justicia ordinaria suiza sobre el caso de Byron Castillo y su nacionalidad, dando la razón a Chile sobre sus acusaciones, dejando por sentado las sanciones impuestas del TAS sobre la Tricolor. Tres puntos menos y una multa económica.

"Se habla mucho del desconocimiento en todos los temas, ahora más con lo de Byron Castillo. El fallo del Tribunal Suizo lo que hace es revisar si el TAS obró o no de buena manera en este caso. Ellos no van más allá", empezó hablando Egas a radio La Red de Quito.

En su versión, Egas cree que no se estudiaron bien sus argumentos: "En la justicia suiza no se analiza los documentos, solamente se observa si el procedimiento del TAS estuvo bien o no. Pero ya se empieza a decir cualquier cosa".

"La justicia del Ecuador determinó que Byron Castillo es ecuatoriano y se le tenía que dar la cédula y el pasaporte. El Registro Civil no pudo probar lo contrario, por eso el fallo fue a favor del jugador", ponderó.

Recordó además que la Federación ecuatoriana no ayudó a encubrir o algo parecido. "La FEF no tuvo injerencia en este tema. Nosotros, como debe ser, esperamos la resolución de la justicia ecuatoriana. En este caso, no hubo el famoso audio que tenía el Crnel. Jara".

"Lamentablemente no se ha respetado la soberanía de nuestro país. Byron Castillo no jugó con papeles falsos, la justicia de nuestro país acogió todas las pruebas presentadas, y dijo que era ecuatoriano", profundizó.

"Como la FIFA y el TAS no pueden sancionar al jugador, deciden hacerlo a la FEF, sin que nosotros hayamos tenido que ver en este caso. Para nosotros él es ecuatoriano", reclamó.

Para finalizar, Egas dejó a entender la eminente derrota ecuatoriana: "Ecuador tiene que seguir peleando las Eliminatorias, ya dejar este problema de lado. Esos tres puntos hay que pelearlos en las canchas".