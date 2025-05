Para el fiscal, el hecho de que la joven accediera a entrar con Alves en el baño donde ocurrieron los hechos " no puede racionalmente interpretarse como una aceptación voluntaria de cualquier práctica sexual que ocurriese dentro. Sería retroceder siglos en la valoración del consentimiento", razona.

Según el fiscal, "la valoración de la prueba pericial, la anulación de la fiabilidad del testigo" y la introducción de la hipótesis de la felación "contra cualquier principio científico" es "completamente arbitraria y cruel para la joven, a la que se condena moralmente y se convierte en no fiable".

Asimismo, la Fiscalía considera que el TSJC introdujo en su sentencia hechos nuevos "arbitrarios" que no incluía la de primera instancia, que condenó a Alves a cuatro años y medio de cárcel , al considerar acreditado que la denunciante tenía restos de semen, esmegma, del acusado en la boca, lo que contradice su versión de que no practicó ninguna felación al futbolista.

"No es así, consiente solo en emborracharse" , subraya el ministerio público, que cree que la sentencia del TSJC parece "recuperar el postulado medieval de que la mujer que consiente en embriagarse con un hombre consiente todo".

El recurso defiende que la versión de la víctima es "absolutamente creíble" y aduce que las "imprecisiones secundarias" de su relato son consecuencia un bloqueo traumático "lógico e inevitable". "Los gestos mecánicos de una chica que declaró estar bloqueada en aquellos instantes no pueden aprovecharse por el tribunal para restarle credibilidad", añade.

"Es imposible no ver en este rosario de secuencias la expresión más viva del particular calvario moral de una joven agredida sexualmente", recalca el recurso, que insiste en que restarle credibilidad porque entrará voluntariamente en una puerta desconocida "no es sino pura expresión de irracionalidad".

Para Fidel Cadena, el "dolor" sufrido por la joven es "especialmente perceptible en este caso", puesto que expresó desde el primer momento su temor a no ser creída: prevé que el proceso va a convertirse en "horcas caudinas de humillación contra su propia moralidad" y que puede acabar no solo con la absolución de Alves sino declarándola "complaciente con sus apetencias sexuales".

Al fiscal le “sorprende” que el TSJC ignore las consecuencias que una agresión sexual puede tener en el testimonio de una víctima y pretenda que estas sean "testigos perfectos que declaren de forma precisa y exacta todo lo sucedido", sin tener en cuenta que cada persona "experimenta los sucesos y vive con ellos de una manera distinta".

En consecuencia, el recurso pide al Supremo que dicte otra sentencia que condene a Alves por un delito de agresión sexual o devuelva el caso al TSJC para que lo resuelva, una sala integrada por magistrados distintos a los que absolvieron al exjugador del Barça.