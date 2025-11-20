Fútbol Internacional
La Finalissima entre España y Argentina se jugará en marzo en campo neutral

El esperado duelo que enfrenta a los campeones de las pasadas Copa América y Eurocopa ya tiene una sede definida, aseguró Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, quien prefirió no revelar la ciudad que albergará este compromiso

   
    España, campeón de la Eurocopa, y Argentina, campeón de la Copa América, se enfrentarán por la Finalissima( AFP )
La Finalissima entre Argentina y España de Lamine Yamal se jugará en marzo en campo neutral, dijo este jueves en Asunción el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, a la AFP y a un medio paraguayo.

El esperado duelo que enfrenta a los campeones de las pasadas Copa América y Eurocopa ya tiene una sede definida, aseguró Domínguez, quien, sin embargo, prefirió no revelar la ciudad que albergará la pugna.

Según medios internacionales, la capital catarí, Doha, palco de la final del Mundial de 2022, sería la anfitriona de la contienda, que ha estado en duda debido a la falta de espacio en el calendario internacional y aún no ha sido confirmada por la FIFA.

La cita entre los monarcas de América y Europa tendrá lugar tres meses antes de que comience la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, donde la Albiceleste de Messi defenderá el trono mundial.

El cotejo se llevará a cabo en la penúltima jornada de partidos de la FIFA, entre el 23 y el 31 de marzo, antes del inicio del Mundial que albergarán Estados Unidos, Canadá y México.

La Finalissima se disputará con ambas selecciones ya clasificadas a la máxima cita del fútbol, aunque en medio de cuestionamientos de parte del seleccionador argentino, Lionel Scaloni.

"Hubo tiempo para hacerla antes. España no pudo por la Nations League, que la inventaron ellos, y a Sudamérica nos mató. Hubiese preferido no jugar la Finalissima antes del Mundial", reconoció Scaloni recientemente al canal TNT Sports.

