FIFA aplaza la presentación de candidaturas al Mundial 2030

El Consejo de la FIFA acordó este viernes aplazar hasta el último trimestre de este año la puesta en marcha del proceso de candidaturas al Mundial de 2030 y también la elección definitiva de la sede por parte del Congreso, que se hará en el último trimestre de 2024.

"El aplazamiento persigue el objetivo de ampliar las consultas con los principales grupos de interés. Por consiguiente, el correspondiente reglamento para la elección del organizador se presentará para su aprobación en la siguiente sesión del Consejo, programada para septiembre u octubre próximos", señaló el organismo.

También precisó que a partir de entonces comenzará oficialmente el proceso y que se pospondrá, del tercer al cuarto trimestre de 2024, el nombramiento del anfitrión o anfitriones por parte del Congreso de la FIFA.

España, junto a Portugal y Marruecos, han anunciado la presentación de su candidatura, a la que inicialmente sumaron a Ucrania, para organizar la competición, que en 2030 celebrará su centenario. Uruguay, organizador de aquella cita, junto a Argentina, Chile y Paraguay, también optarán a ser anfitriones y Arabia Saudí, Grecia y Egipto de forma conjunta mostraron interés.

El Consejo aprobó además los requisitos de organización del citado Mundial, "para que todas las federaciones miembro interesadas conozcan más a fondo qué se necesita para albergar la competición, como las infraestructuras exigidas, el marco legal que se debe constituir y los objetivos sociales y medioambientales imprescindibles".

LEA: La FIFA presenta la marca y el logo del Mundial 2026 de EE.UU., México y Canadá

Además de estas decisiones y de elegir por unanimidad a Estados Unidos como organizador del Mundial de Clubes de 2025, el primero que se ampliará a 32 equipos, el Consejo ratificó también al reglamento de la fase preliminar del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, y que empezará el próximo mes de septiembre.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, apuntó que como en el mismo participarán 48 selecciones, frente a las 32 que lo han hecho hasta la última edición en Catar 2022, "la competición repercutirá como nunca antes en el mundo del fútbol, sobre todo porque más naciones tendrán la posibilidad de acceder al mayor escenario del planeta".

Entre los otros acuerdos del Consejo figura la designación de Bangkok como anfitrión del 74 Congreso de la FIFA, que se celebrará el 17 de mayo de 2024 en la capital tailandesa, y la elección de varias sedes de competiciones, cuyas fechas aún debe determinar el organismo.

Indonesia será anfitrión del Mundial Sub 17 de este año; Colombia del Mundial femenino Sub 20 de 2024; República Dominicana del Mundial femenino Sub 17 de 2024 y Uzbekistán del Mundial de fútbol sala de 2024.

El Mundial de fútbol playa 2023, que se celebrará en Emiratos Árabes Unidos, estaba fijado del 16 al 26 de noviembre, pero se retrasará a 2024 y se jugará del 15 al 25 de febrero.