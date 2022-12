Félix Torres vuelve al Santos Laguna a espera de dar el salto a Europa

A pesar de que la eliminación de la selección de Ecuador sucedió hace más de dos semanas, el ecuatoriano Félix Torres, defensa del Santos Laguna del fútbol mexicano, dijo este miércoles que aún está dolido por ella ya que a su parecer el equipo estaba "para mucho más".

"Me sentí bien (en Qatar 2022). Sabíamos lo que teníamos, sabíamos el grupo que formamos, esperábamos un poco más, pero el fútbol es así. Por detalles nos tocó salir de una Copa del Mundo. El sueño de cada uno de nosotros era dejar el nombre de Ecuador en alto. Nos sentimos dolidos por la eliminación, porque sentíamos que estábamos para mucho más", explicó en la pretemporada del Santos.

Torres, de 25 años, disputó todos los minutos en los tres partidos que Ecuador jugó en el Mundial, el último el pasado 29 de noviembre, una derrota ante Senegal que dejó en el tercer lugar del grupo A a los sudamericanos.

"Desde que terminó mi participación en la Copa del Mundo me puse a pensar en lo que es Santos Laguna. Llegar, reencontrarme con mis compañeros y tener una buena preparación de cara a lo que viene en el próximo torneo. Mi sueño es ser campeón y eso es lo que siempre me he trazado", añadió el zaguero.

Sobre la posible salida de Torres al fútbol europeo, el exdefensor del Barcelona ecuatoriano afirmó que su representante aún no le comenta sobre ofertas que hayan llegado.

"Mi representante está trabajando. Nosotros nos enfocamos en la cancha, el club en el que estamos y que nos brinda el trabajo. Tenemos que disfrutar el momento y la gran institución en la que estoy. Ellos se sentarán y platicarán de la mejor opción".

Félix Torres reiteró que su sueño es emigrar al balompié europeo y está seguro de que si se presenta algún ofrecimiento de un club, el Santos le permitirá salir.

"Es un sueño jugar en Europa, pero el Club Santos me ayuda a crecer y ser mejor persona para cuando me toque la oportunidad de salir dejar el nombre de Santos".

El Santos Laguna se encuentra en la pretemporada, en la que participará en un torneo amistoso, tras lo cual debutará en el torneo Clausura 2023 el próximo 8 de enero al recibir a los Tigres UANL.

"Tuve un lapso de descanso después del Mundial y eso me ayudó bastante para recuperarme, aunque no dejé de entrenar en casa. Fue fundamental no descuidarme de la parte física y trabajar mucho en mi parte mental para estar fuerte", sentenció Torres. EFE