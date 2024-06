"Nos ha faltado contundencia en las acciones laterales. No ha podido ser. No es la manera ideal, pero ahora a recuperar y a preparar los dos siguientes ", afirmó.

"La expulsión no la he visto. Intentaremos levantar el ánimo de los jugadores, no es el inicio soñado, es importante que el equipo se recupera anímicamente. No nos queda otra que ir a ganar los otros dos", agregó.

Sánchez destacó que sus jugadores deben mantener confianza a pesar de no tener el mejor arranque.