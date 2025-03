Felipe Caicedo: "Estoy contento por mi debut en Barcelona SC. Ya quiero marcar goles"

Este miércoles 5 de marzo en el estadio Monumental se disputó el partido de ida en la fase 3 en la Copa Libertadores entre Barcelona SC y el Corinthians de Brasil. Duelo que terminó a favor de los dirigidos por Segundo Alejandro Castillo por 3-0, marcando un buen resultado en el global para cerrar la llave en Brasil.

En este encuentro, el histórico delantero ecuatoriano Felipe Caicedo por fin pudo tener su esperado debut en un torneo oficial vistiendo los colores de Barcelona SC.

Tras culminar el partido, Felipe tuvo una conversación con los medios de comunicación en zona mixta, donde se mostró feliz por su debut.

"El equipo ha estado increíble en todas las líneas, hemos sido compactos e interpretamos bien la idea de Casti (Segundo Alejandro Castillo). Estoy contentísimo por el triunfo", dijo el delantero.

"Este equipo te invita a soñar porque está en una dinámica muy buena y venimos haciendo las cosas bien, hay que ir partido a partido pero se nota que vamos a más y con confianza, hay que seguir así", agregó.

"Estoy contento porque el debut con Barcelona SC ya se me dio, no veía la hora de hacerlo, ahora hay que seguir poco a poco porque era un año y medio que no jugaba, además me frenó una lesión. Le doy gracias a la hinchada por el cariño, ya quiero marcar goles", finalizó Felipao.

