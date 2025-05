Felipe Caicedo habló luego de la eliminación de Barcelona SC de la Copa Libertadores, revelando que las lesiones lo han limitado en su rendimiento y analiza su salida del club.

"Tengo varias molestias, tengo que evaluar con la dirigencia, me está costando la continuidad, me está penalizando el no jugar por casi dos años", empezó hablando Caicedo.

"Voy a analizar lo que es mejor para el equipo y para mí, porque tampoco puedo seguir así, no tengo continuidad, pero cada que intento avanzar llega otra lesión", cerró el delantero.

Caicedo cerró reconociendo que pone en duda su continuidad de BSC. Cabe recordar que el experimentado delantero de 36 años llevaba casi dos años sin jugar y no ha podido firmar una racha de partidos seguidos con BSC.

Cabe recordar que el próximo 3 de junio abre el mercado de fichajes de la LigaPro Ecuabet y BSC está buscando un delantero.