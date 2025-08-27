Fecha, hora y donde ver el sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2025

La <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/champions-league target=_blank>Champions League</a></b>, desde la anterior temporada, cuenta con una <b>fase de liga</b> de 36 equipos. De estos, <b>25 se clasifican de forma automática según su posición en las ligas nacionales</b>. Adicionalmente,<b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/uefa-europa-league target=_blank><b></b></a> <b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/uefa target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/liga-de-portoviejo-recibe-a-macara-por-la-copa-ecuador-HB10009608 target=_blank></a></b>