Fecha, hora y donde ver el sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2025

La Champions League, desde la anterior temporada, cuenta con una fase de liga de 36 equipos. De estos, 25 se clasifican de forma automática según su posición en las ligas nacionales. Adicionalmente, los ganadores de la pasada edición de la Champions League y la Europa League tienen un cupo asegurado.

Para el sorteo, los equipos se distribuirán en cuatro bombos, determinados por el ranking de coeficientes de la UEFA.

El sorteo tendrá lugar este jueves 28 de agosto en Monaco, Francia a las 11h00 de Ecuador. El evento se podrá ver de forma gratuita por los canales oficiales de la UEFA (YouTube, X, Facebook).

El formato se dará de la siguiente manera: