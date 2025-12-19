Fútbol Internacional
19 dic 2025 , 12:19

Fecha y hora de la final de la Recopa Sudamericana

De acuerdo con la Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol, la serie se disputará en partidos de ida y vuelta durante el mes de febrero de 2026.

   
  • Fecha y hora de la final de la Recopa Sudamericana
    Imagen del trofeo de la Recopa Sudamericana( Foto: Internet )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó las fechas y horarios de las finales de la Recopa Sudamericana 2026, certamen que enfrentará a Flamengo de Brasil y Lanús de Argentina.

De acuerdo con la Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol, la serie se disputará en partidos de ida y vuelta durante el mes de febrero de 2026.

Lanús disputará la Recopa Sudamericana por segunda vez en su historia, luego de haber sido subcampeón en la edición de 2014, cuando cayó ante Atlético Mineiro con un marcador global de 5-3.

Lea también: Barcelona SC retira el dorsal número 2 en honor a Mario Pineida

Por su parte, Flamengo jugará este torneo por tercera ocasión. El conjunto brasileño se consagró campeón en 2020 tras vencer a Independiente del Valle por un global de 5-2, mientras que en 2023 fue el equipo ecuatoriano el que se impuso al Mengao por 5-4 en la definición por penales.

El partido de ida se jugará el jueves 19 de febrero, a las 19:30 (hora de Ecuador), y se disputará en el estadio de Lanús, en Argentina.

La revancha está programada para el jueves 26 de febrero, también a las 19:30 (hora de Ecuador), en la ciudad de Río de Janeiro, donde Flamengo buscará el título ante su hinchada.

Temas
Flamengo
Lanús
Recopa Sudamericana
Ecuador
Noticias
Recomendadas