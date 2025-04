Fabián Bustos: “Vamos a enfrentar a un equipo que quiero mucho (Barcelona SC)”

Por la tercera fecha de la Copa Libertadores, Universitario enfrentará a Barcelona SC en el estadio Monumental y Fabián Bustos habló de su regreso a Guayaquil.

Después de caer por 1-0 ante Independiente del Valle, el entrenador argentino habló del próximo encuentro del conjunto peruano para la tercera jornada de la competición Conmebol.

“Vamos a enfrentar a un equipo que quiero mucho (Barcelona SC). Me he sentido feliz cuando me ha tocado estar. Tenemos que encararlo de la mejor manera”, dijo Bustos en la rueda de prensa.

Además, el entrenador argentino lamentó la derrota ante Independiente del Valle, tras estar empatados 0-0 durante la mayor parte del encuentro.

"Merecíamos mucho más. Estuvimos más cerca nosotros de abrir el marcador. Creo que los chicos hicieron un buen partido. Independiente es un gran equipo, saben jugar estos partidos", apuntó Fabián.