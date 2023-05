Fabián Bustos: "Palmeiras es un gran equipo, tuvo efectividad. Hicieron goles en momentos claves"

Fabián Bustos, director técnico de Barcelona SC, habló en rueda de prensa luego de la derrota por 0-2 ante Palmeiras por una fecha más de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"Palmeiras es un gran equipo, tuvo efectividad. Hicieron goles en momentos claves", empezó hablando el entrenador argentino.

Sobre su equipo, Bustos analizó: "Creo que competimos, pero nos faltaron detalles, tuvimos algunas jugadas claras. Nos faltaba un poco más de fútbol y creo que en ese fútbol, obviamente el 1er tiempo, me gustaron los primeros 15 (minutos) y después nos fuimos apagando, y el rival fue creciendo porque tiene jerarquía".

Sobre el resultado, Bustos cree que no reflejó el juego: "No comparto que no hayan jugado bien. Tuvieron intensidad, nos falta agilizar y nos falta mejorar, estuvimos cerca, merecimos más".

"En el segundo volvimos a tener intensidad, y lo buscamos hasta el final. Nosotros vamos a ir partido a partido, hay recuperar rápido y ganar el domingo", culminó.

BSC se comprometió en el grupo, ya que es tercero, mientras que Bolívar es primero junto a Palmeiras que escaló al segundo puesto.