El entrenador de Universitario, Fabián Bustos, en rueda de prensa se enojó con un periodista, al ser consultado sobre el rendimiento de su equipo en la altura y el estratega recordó que fue campeón con Barcelona SC en 2020 en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

"Estás manipulando la situación. Fuiste malintencionado. Porque te tienes que preparar, tienes que decir la verdad. Si dices que tuvimos cuatro o cinco partidos en la altura y no se ganó, que fueron tres empates y dos derrotas, no habría problemas. Pero te equivocas...", respondió Bustos a la pregunta del colega Michael Rosero.

"No es para corregirte, pero manipulas a todos. Ahora no sabes la cantidad de memes que me van a hacer a mí por esto. Voy a salir en muchos memes, en TikTok, pero el que se equivocó fuiste tú", añadió.

"Si tú te equivocas no pasa nada. ¿Te van a echar del trabajo? No creo, porque además tienes una capacidad, entonces no te van a sacar. Pero hay que prepararse. Y yo también tengo mi capacidad, por algo venimos de salir campeones y por eso dimos una vuelta olímpica acá. Te equivocaste, ya está", finalizó.

