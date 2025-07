Luis Enrique: "Mi intención era separar a los jugadores para que la situación no vaya a más"

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, quiso quitar hierro este domingo a la trifulca que tuvo con el delantero del Chelsea João Pedro, tras la victoria de los ingleses 3-0 en la final del Mundial de Clubes, y aseguró que solo trató de evitar males mayores entre jugadores.

"Al acabar el partido hay mucha tensión. Es una situación evitable por parte de todos. Yo voy a evitar que esa trifulca vaya a más", dijo el técnico español en la rueda de prensa posterior al partido.

El entrenador, visiblemente enojado, le dio un manotazo a João Pedro en plena discusión entre el delantero brasileño y dos jugadores del PSG, el portero italiano Gianluigi Donnarumma y el lateral marroquí Achraf Hakimi.

"Hay empujones por parte de todos. No es lo mejor, es fruto de la presión y de la tensión del partido y no tengo nada más que añadir", dijo el DT de los parisinos. "Mi intención claramente era separar a los jugadores para que la situación no fuera a más".

Sobre el partido, Luis Enrique reconoció que el Chelsea había sido merecedor del trofeo.

"No hemos encontrado el ritmo y nos han presionado muy bien. Hoy han sido superiores", dijo a DAZN.

"Creo que merecen ganar por la efectividad que han tenido", añadió.