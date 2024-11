La modelo brasileña Fernanda Cardoso reveló que Gonzalo Plata, quien actualmente juega en el Flamengo, le habría sido infiel con la actriz Maiara Braga.

“Empezaron a aparecer mensajes de chicas en su celular, y él decía que quería estar conmigo, casarse conmigo para poder mudarme con él, y yo no creía nada de eso. Lo estaba pasando por alto, dijo Cardoso en una entrevista con el portal Metrópoles.

"Me pidió que viviera con él, pero yo no quería salir de mi departamento porque no confiaba al 100% en esta relación”, agregó.

“Cuando empezó a seguir a Maiara, después de un partido de Flamengo contra Corinthians (jugado en São Paulo), lo enfrenté (por vía telefónica) y él supuso que lo había descubierto”, contó.

“Llegué a Río, miré su celular y había un mensaje de ella. Entonces lo enfrenté, comenzamos a pelear y él admitió que le había enviado flores el mismo día que me las compró”, añadió.

Fernanda Cardoso fue la pareja de Gonzalo Plata entre mayo y octubre de 2024.