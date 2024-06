El entrenador de Francia, Didier Deschamps, no descartó a Kylian Mbappé, con una fractura en la nariz, para el choque que disputará su equipo frente a los Países Bajos en la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa.

"Todo va en la dirección correcta después de este gran shock. Ayer pudo entrenar y así será esta tarde. Participará hoy en el entrenamiento. Nos aseguraremos de que pueda estar disponible mañana", señaló Deschamps y no quiso dar más detalles de la recuperación.

Por el momento, el estratega francés no confirmó si el futbolista del Real Madrid usará máscara para poder estar presente en el encuentro.

En el caso de que Mbappé finalmente no pueda jugar contra los Países Bajos, habló de cómo gestionar el grupo: "Me aseguro de tener conversaciones con los jugadores, los que son titulares y los que no lo son. Todos están listos. En cualquier momento, como en el primer partido, tienen que responder".