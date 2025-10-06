Estos fueron los jugadores ecuatorianos más influyentes del mes de septiembre

Los ecuatorianos que juegan en el exterior tuvieron un buen rendimiento en el mes de septiembre, así lo refleja el Rating de Impacto del portal deportivo 365Scores.

El Rating de Impacto es una métrica que evalúa cada acción ofensiva, defensiva y de portería que un jugador realiza, es decir, mide el peso real de un jugador en el funcionamiento del equipo.

El rating es una suma de las acciones y la influencia según el rol y rendimiento del jugador.

El ranking lo lidera el zaguero central Jackson Porozo, seguido de Joel Ordoñez y el arquero Hernán Galíndez completa el podio.