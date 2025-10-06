Fútbol Internacional
06 oct 2025 , 09:04

Estos fueron los jugadores ecuatorianos más influyentes del mes de septiembre

Jackson Porozo, actualmente en el Club Tijuana de México, lidera la lista de los ecuatorianos con mejor rendimiento del mes de septiembre.

   
    Jackson Porozo esta cedido en los Xolos de Tijuana desde el Troyes francés. ( REDES )
Los ecuatorianos que juegan en el exterior tuvieron un buen rendimiento en el mes de septiembre, así lo refleja el Rating de Impacto del portal deportivo 365Scores.

El Rating de Impacto es una métrica que evalúa cada acción ofensiva, defensiva y de portería que un jugador realiza, es decir, mide el peso real de un jugador en el funcionamiento del equipo.

El rating es una suma de las acciones y la influencia según el rol y rendimiento del jugador.

El ranking lo lidera el zaguero central Jackson Porozo, seguido de Joel Ordoñez y el arquero Hernán Galíndez completa el podio.

Nilson Angulo también es uno de los jugadores más destacados con 11 pases claves en los cinco partidos que jugó en el mes. Por otro lado, Fernando Gaibor en Alianza Lima fue el jugador con más recuperaciones de posesión con 34.

