Esposa de Dani Alves: “Mi madre falleció hace una semana. He perdido a los dos pilares de mi vida”

Antes de que lo arresten, Alves negó cualquier delito. Reconoció que asistió al club para bailar, pero que no conocía a la mujer e insistió que siempre “respeta el espacio personal” de otros.

Alves está casado con la modelo española Joana Sanz. Ella lo defendió públicamente antes de su arresto.

“Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido”, publicó en Instagram. “He perdido a los únicos dos pilares de mi vida”.

El club Pumas de México terminó horas después el contrato de Alves que firmaron en julio, tras darse a conocer la noticia de su arresto. El presidente del equipo Leopoldo Silva indicó que el club no podría continuar ligado a un jugador cuyos actos dañan la misión que sus deportistas deben “ser modelos en México y en todo el mundo”.