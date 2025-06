España derrotó 5-4 a Francia y jugará la final de la Nations League ante Portugal

En un festival de goles, España derrotó 5-4 a Francia, este jueves en Stuttgart, en su semifinal de la Nations League , y el domingo defenderá su título en esta competición UEFA frente a Portugal en Múnich.

La Roja se complicó tras haberse puesto 5-1, con goles de Nico Williams (22), Mikel Merino (26), Pedri (55) y un doblete de Lamine Yamal (54 de penal y 67), mientras que Kylian Mbappé (59) había anotado igualmente de penal.

En el tramo final, los Bleus se quedaron a un paso de la gesta al recortar con tantos de Rayan Cherki (79), un autogol de Dani Vivian (83) y uno final de Randal Kolo Muani (90+3).

No había tiempo para más. España respiró tras pasar de la excelencia a una excesiva relajación. El domingo en Múnich, ante Portugal, buscará su tercer título consecutivo.

"Disfruto con el sufrimiento, me va la marcha. No entiendo el deporte sin sufrimiento. No entiendo el fútbol sin sufrimiento", admitió el seleccionador español, Luis De la Fuente.

España no le marcaba cinco goles a Francia desde un amistoso en Colombes (cerca de París) ganado por 5-1 en 1949.