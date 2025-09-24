Equipo recién ascendido de Arabia Saudi paga a aficionados para que asistan a los partidos

El nuevo equipo de la liga saudí Neom SC aspira a hacerse un hueco en la élite y competir con los mejores clubes de Arabia Saudi. El equipo originalmente se fundó en 1965 con el nombre de Al-Suqoor Club.

En 2023, el Ministerio de Deportes de Arabia Saudí anunció que el club se convertiría en propiedad de la empresa NEOM fundando así Neom Sports Club.

Lea más: La FIFA y la CONMEBOL se reúnen para discutir la ampliación del Mundial 2030

En el equipo árabe actualmente juegan Lacazette (ex Arsenal), Benrahma, Doucouré (ex Everton), y el DT es Christophe Galtier, ex PSG.

Según información del diario francés L'Équipe, por falta de apoyo popular, Neom paga a las personas para que se pasen como aficionados para que hagan ruido en el estadio.

Uno de ellos reveló que recibe instrucciones en un grupo de WhatsApp y cobran 11 euros por noche.

"Es con estos falsos aficionados que los jugadores celebran la victoria", confirmó el diario francés.

Otros clubes saudíes que carecen de apoyo popular también pagan a aficionados para evitar que las gradas suenen demasiado vacías.