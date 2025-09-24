Equipo recién ascendido de Arabia Saudi paga a aficionados para que asistan a los partidos

El nuevo equipo de la liga saudí <b>Neom SC</b> aspira a hacerse un hueco en la élite y competir con los <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/arabia-saudi target=_blank>mejores clubes de Arabia Saudi</a></b>. <b>El equipo originalmente se fundó en 1965</b> con el nombre de Al-Suqoor <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/la-fifa-y-la-conmebol-se-reunen-para-discutir-la-ampliacion-del-mundial-2030-GG10168790 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b>