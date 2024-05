Independiente del Valle venció 2-1 al uruguayo Liverpool, pero se quedó fuera de la Copa Libertadores porque San Lorenzo sacó un empate sin goles de visita al líder Palmeiras y así el equipo argentino se clasificó como segundo del Grupo F.

Los dos goles de Independiente fueron obra del argentino Lautaro Díaz, pero el resultado solo le alcanzó al equipo ecuatoriano para terminar como tercero de su llave y obtener el derecho de jugar los playoffs para los octavos de final de la Sudamericana.

Lautaro Díaz robó un balón a la salida del área de Liverpool, tocó con Kendry Páez, que se lo devolvió de inmediato y el argentino, solo frente al arco, definió a placer el 1-0 cuando transcurrían 20 minutos.

Renato Ibarra probó de media distancia a los 30m con un potente remate en diagonal, pero el arquero uruguayo Gastón Guruceaga se estiró de forma espectacular y desvió el balón al tiro de esquina.

Respondió Liverpool con una anotación de Hebert Vergara que no subió al marcador por posición de adelantada.

No obstante, Liverpool lo empató a los 35m con un golazo de tiro libre de Agustín González. Su remate de zurda fue al ángulo, al primer palo del arco defendido por Moisés Ramírez.

Independiente del Valle se volvió a poner en ventaja a los 55m, nuevamente con un tanto de Lautaro Díaz, que avanzó a puntillear el balón cuando parecía que dos marcas le cerraban el paso en el área de Liverpool tras un pase de Yaimar Medina.

Después de eso, IDV se perdió varias oportunidades en los pies de Renato Ibarra y del mismo Díaz, pero como el marcador no se abrió en Brasil, el sueño de los rayados de avanzar en la Libertadores terminó con la sensación de que todo el esfuerzo en este último partido no valió la pena, pues no resultó suficiente.