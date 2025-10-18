El Arsenal, sin Piero Hincapié, venció al Fulham y se mantiene como líder de la Premier League

El Arsenal conservó este sábado el liderato de la Premier League con una ajustada victoria 1-0 frente al Fulham, en un encuentro que volvió a poner en evidencia su eficacia en las jugadas a balón parado, responsables de más de un tercio de sus goles esta temporada.

El único tanto del compromiso llegó gracias a Leandro Trossard, quien apareció libre de marca en el segundo palo para empujar un balón peinado por Gabriel Magalhães en un tiro de esquina.

El gol fue suficiente para que los dirigidos por Mikel Arteta se llevaran los tres puntos de Craven Cottage, a pesar de un duelo más parejo de lo esperado.

El Arsenal afrontó este encuentro con varias bajas importantes, incluyendo al defensor ecuatoriano Piero Hincapié, quien no fue considerado debido a una molestia en la ingle.

El próximo reto para los londinenses será en Champions League este martes, cuando reciban al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium, en un duelo clave para seguir con puntaje perfecto en el torneo continental, tras sus triunfos ante el Athletic Club de Bilbao y Olympiakos.

Por su parte, el Fulham se mantiene en la decimocuarta posición con ocho puntos, apenas tres por encima del descenso que actualmente marca el Nottingham Forest.