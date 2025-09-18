Fútbol Internacional
Club Brujas, con Joel Ordóñez de titular, goleó al AS Mónaco por la Champions League

El Club Brujas goleó 4-1 a AS Mónaco por la primera jornada de la fase regular de la Champions League.

   
El Club Brujas, con el ecuatoriano Joel Ordóñez como titular, goleó 4-1 al AS Mónaco en la primera jornada de la fase regular de la Champions League.

El conjunto belga no tuvo el mejor inicio. En los primeros minutos, las distracciones fueron evidentes y cedieron tanto la posesión como el control del terreno de juego.

Al minuto 10, el árbitro sancionó un penal a favor del Mónaco tras una falta del arquero Simon Mignolet sobre Mika Biereth.

Sin embargo, Mignolet logró redimirse al atajar el disparo de Maghnes Akliouche. Poco después, tuvo que abandonar el campo por lesión y fue reemplazado por el joven portero Nordin Jackers.

Con el pasar de los minutos, el Club Brujas fue imponiendo su juego ofensivo e intensidad. El primer gol llegó gracias a Nicolo Tresoldi, quien abrió el marcador.

Más adelante, Raphael Onyedika amplió la ventaja, Hans Vanaken puso el 3-0 y sobre el final del partido, Mamadou Diakhon sentenció el partido otorgándole al equipo belga sus primeros tres puntos en esta edición del torneo. Ansu Fati descontó para la visita.

Joel Ordóñez, quien recientemente estuvo en la órbita del Olympique de Marsella, aunque la transferencia no se concretó, vivió días de incertidumbre tras el fallido traspaso.

Pese al malestar inicial, el Club Brujas decidió renovarle el contrato al defensor tricolor, quien completó por primera vez en la temporada los 90 minutos de un partido.

