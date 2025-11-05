Fútbol Internacional
05 nov 2025 , 15:05

¡LLuvia de goles en Bélgica! Club Brujas igualó 3-3 contra FC Barcelona por la Champions League

El Club Brujas igualó 3-3 contra el FC Barcelona por la cuarta jornada de la fase inicial de la Champions League.

   
    El defensa del Club Brujas, Joel Ordóñez, disputa el balón con Fermín López, jugador del FC Barcelona por la cuarta fecha de la Champions League( EFE )
¡Lluvia de goles en Bélgica! El Club Brujas de Joel Ordóñez igualó 3-3 contra el FC Barcelona por la cuarta jornada de la fase inicial de la Champions League.

Desde el inicio del partido, el Brujas sorprendió al FC Barcelona. Los locales cedieron terreno y posesión a su rival, y los españoles cayeron en la trampa. Carlos Forbs, aprovechando su velocidad, logró ganar la espalda a los zagueros del conjunto culé.

Así llegó el primer tanto del compromiso. Forbs desbordó por la banda y envió un pase en profundidad a Nicolo Tresoldi, quien estiró el pie para empujar el balón al fondo de la portería defendida por Wojciech Szczęsny.

Sin embargo, casi de inmediato, el FC Barcelona consiguió la igualdad gracias a Ferran Torres, que emparejó el marcador. Pero otro descuido de la zaga blaugrana permitió que Forbs volviera a adelantar al Brujas y ampliara la ventaja para su equipo.

En la etapa complementaria, la tónica del partido se mantuvo a favor de los locales, pese a los constantes intentos del FC Barcelona por igualar el marcador. Dos remates del conjunto culé se estrellaron en el travesaño de la portería defendida por Nordin Jackers.

Al minuto 61 apareció la joya del cuadro blaugrana: Lamine Yamal. En una jugada individual magnífica, el joven atacante convirtió el 2-2. No obstante, los problemas defensivos del Barça persistieron.

Carlos Forbs aprovechó una excelente asistencia de Hans Vanaken y marcó el 3-2. Al minuto 77, Lamine Yamal remató al arco y el balón se desvió en el cuerpo de Christos Tzolis, que terminó ingresando en propia puerta.

Con este empate, el FC Barcelona escaló hasta el puesto 11 con siete puntos, mientras el Brujas se queda en el 23 con cuatro unidades.

Alineaciones confirmadas:

