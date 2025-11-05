¡LLuvia de goles en Bélgica! Club Brujas igualó 3-3 contra FC Barcelona por la Champions League

¡Lluvia de goles en Bélgica! El <b>Club Brujas</b> de <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/joel-ordonez>Joel Ordóñez</a> igualó 3-3 contra el <b>FC Barcelona</b> por la cuarta jornada de la fase inicial de la <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/champions-league>Champions League. </a> Desde el inicio del partido, <b>el Brujas</b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><a rel=nofollow href=http://ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/piero-hincapie-gano-todos-sus-duelos-slavia-champions-league-record-arsenal-EF10375643></a> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b>