Universidad Católica cayó ante Alianza Lima en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

<a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/u-catolica>Universidad Católica </a>perdió 2-0 frente a Alianza Lima en el partido de ida de los octavos de final de la <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/copa-sudamericana>Copa Sudamericana</a>, disputado en el estadio Alejandro Villanueva, en Perú. <b>Los goles del triunfo</b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/willian-pacho-primer-ecuatoriano-campeon-supercopa-europa-XA9929572></a> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b>