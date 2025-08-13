Fútbol Internacional
13 ago 2025 , 18:29

Universidad Católica cayó ante Alianza Lima en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Alianza Lima derrotó 2-0 contra Universidad Católica por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

   
  • Universidad Católica cayó ante Alianza Lima en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana
    Erick Castillo (d) de Alianza disputa el balón con Daykol Romero de Católica este miércoles, en un partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana ( EFE )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

Universidad Católica perdió 2-0 frente a Alianza Lima en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado en el estadio Alejandro Villanueva, en Perú. Los goles del triunfo lo marcó Alan Cantero, figura del encuentro.

El equipo ecuatoriano mostró dos caras a lo largo del partido. En el primer tiempo, la Chatoleí fue superior: tuvo el control del balón, anuló a la ofensiva local y generó varias oportunidades de gol. Solo le faltó el tanto para completar un primer tiempo casi perfecto.

La ocasión más clara fue protagonizada por Byron Palacios, goleador del equipo, quien se desmarcó, controló el balón con el pecho y sacó un potente remate. Sin embargo, el arquero Guillermo Vizcarra evitó el gol con una gran atajada.

Lea también: Willian Pacho, primer ecuatoriano en quedar campeón de la Supercopa de Europa

En la segunda mitad, Universidad Católica acusó el desgaste físico y Alianza Lima aprovechó. La habilidad de Eryc Castillo, el manejo de Fernando Gaibor y la experiencia de Hernán Barcos, el conjunto local inclinó la balanza a su favor.

A los 76 minutos, Alan Cantero anotó el primer gol del partido, tras una excelente asistencia de Barcos. El delantero argentino volvió a marcar minutos después, tras un error del zaguero Luis Cangá.

El partido de vuelta se jugará el miércoles 20 de agosto, a las 19:30 (hora de Ecuador), en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. El duelo será transmitido por DSports y DGO.

Alineaciones confirmadas:

Siga el relato del partido en vivo aquí:

Temas
Copa Sudamericana
Universidad Católica
Alianza Lima
Ecuador
Noticias
Recomendadas