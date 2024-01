El entrenador del Bournemouth destaca la calidad de Óscar Zambrano

Óscar Zambrano ha estado vinculado al fútbol inglés, y ahora, en el mercado de invierno, el Bournemouth puso una oferta de USD 5.5 millones por el futbolista ecuatoriano.

El mediocampista de 19 años había sido seguido por bastante tiempo por el Luton Town, pero las negociaciones no alcanzaron a prosperar por las diferencias económicas entre la oferta y lo esperado por la directiva de Liga de Quito.

No obstante, la oferta del Bournemouth sí estaría más cerca de cumplir las aspiraciones de los dirigentes, y todo apunta que la propuesta se completaría, por lo que el entrenador de ese equipo fue preguntado por el jugador.

El director técnico del Bournemouth, Andoni Iraola, mencionó, en rueda de prensa, que “Conozco al jugador, es realmente bueno para su edad, pero no puedo decir nada más. No puedo entrar en más detalles con jugadores que no son nuestros”, fue su descripción del jugador.

El español quiso destacar la calidad de Zambrano, quien ya ha sido convocado con la Selección mayor de Ecuador, pero aún no ha podido debutar con la Tri.

También había sido llamado para participar en el Preolímpico, pero Liga de Quito no lo dejó jugarla, todo apunta que sería para no tener inconvenientes y cerrar el posible traspaso.

No obobstante, desde Inglaterra han reportado que el Luton Town sigue detrás del jugador y se espera un último intento para fichar a Zambrano.