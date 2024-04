El delantero Enner Valencia, jugador del Inter Porto Alegre, ha abierto su corazón al recordar la frustrante experiencia de la semifinal de la Copa Libertadores 2023, donde su equipo fue eliminado por Fluminense.

En una entrevista con el ex delantero del Inter, Rafael Sobis, para el canal 4D Esportes en YouTube, Valencia confesó que los goles fallados en ese partido aún lo persiguen con “rabia”.

“Contra Fluminense no me gusta ni recordar el partido. Cualquiera que entienda de fútbol sabe que fuimos muy superiores. Si hago una de las dos ocasiones que tuve, la de cabeza. Me veo muy fuerte en la de la cabeza y todavía me pregunto cómo no entró. El partido se habría decidido, pero perdimos”, expresó Valencia con pesar.