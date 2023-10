Enner Valencia anota un gol en el clásico de Porto Alegre ante Gremio

#INTxGRE | 1-0 | 1T | 5' - É GOL DO CLUBE DO POVO DO RIO GRANDE DO SUL! ⚽️🔛



Assistência 𝐏𝐄𝐑𝐅𝐄𝐈𝐓𝐀 de Alanpa para @EnnerValencia14, que finaliza na saída do goleiro, acredita no rebote e não perdoa. Inter 1 a 0! 🇪🇨👏



🇦🇹 #JuntosSomosInter



📻 https://t.co/nuW2tV5j5C pic.twitter.com/6W8UvcB0TT