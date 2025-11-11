Endrick está muy cerca de pasar del Real Madrid al Olympique de Lyon

Endrick, delantero brasileño de 19 años, tendrá su futuro en Francia tras su presente complicado en el Real Madrid y con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina.

Según información del periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, Endrick está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Olympique de Lyon.

El acuerdo entre los clubes estaría muy avanzado y sería una cesión directa sin opción de compra.La joya brasileña tomó la decisión de salir del Real Madrid para buscar más minutos y poder mostrar su mejor versión para tratar de que su nombre sea incluido en la lista del Mundial 2026.

Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña, habló sobre la situación del delantero brasileño: “Es importante para Endrick volver a jugar. Hablé con él al principio de la temporada. Estaba lesionado, pero ahora está bien, ha vuelto, y tiene que pensar con su entorno qué es lo mejor. Hablar con el club para ver qué le conviene”, agregó.

“Endrick es muy joven, este no será su último Mundial. Podría jugar el de 2026, porque tiene la calidad necesaria, pero también el de 2030, 2034 o incluso 2038. Lo importante es que vuelva a jugar y demuestre su calidad”, declaró.