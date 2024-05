“Argentina siempre tuvo varios cracks y ninguno fue campeón por sí solo. Incluso sin Messi, Argentina siempre será una de las favoritas en cualquier competición. Siempre será difícil vencerla”, dijo Endrick, delantero de 17 años formado en Palmeiras en una entrevista con el Diario Olé.

Endrick llamó la atención internacional en ese mismo mes de diciembre donde la Selección argentina conquistó el Mundial Catar 2022. Por su parte, se consagró campeón de la Copa São Paulo de fútbol juvenil con siete goles en igual número de partidos.

Sobre el Real Madrid, al que se incorporará cuando cumpla 18 años, dijo que siempre fue un sueño para él, ya que era su equipo favorito cuando soñaba con ser futbolista jugando en la Playstation.

Endrick destacó el apoyo que ha recibido de su compatriota Vinicus Júnior, el jugador más emblemático en la última temporada de la plantilla dirigida por Carlo Ancelotti.

“Vini me recibió muy bien, me habló mucho de la ciudad, del club y del plantel. Me aseguró que me ayudará mucho más, sobre todo en el campo de juego”, manifestó.